DSÖ, Ukrayna’yı uyardı: Sızıntı olabilir, laboratuvarlardaki patojenleri yok edin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olası bir sızıntı ihtimali durumunda hastalık yayılmasını önlemek için işgal altındaki Ukrayna’yı laboratuvarlarındaki patojenleri yok etmeye çağırdı.

Birçok ülke gibi Ukrayna’da da son dönemde Covid-19’da olduğu gibi hem insanları hem hayvanları etkileyen hastalık tehlikelerini azaltmak üzere çalışılan halk sağlığı laboratuvarları bulunuyor.

Biyogüvenlik uzmanlarına göre Rus güçlerinin Ukrayna’yı işgali ve şehirleri bombalaması, hastalığa neden olan patojenlerin tesislerin zarar görmesi durumunda laboratuvardan sızması ihtimalini artırdı.

Reuters’ın Rus işgali sırasında Ukrayna’yla çalışmaları konusunda bilgi almak için ulaştığı DSÖ, bir süredir ülkedeki halk sağlığı laboratuvarlarıyla kazara veya kasıtlı patojen sızıntısını önlemek amaçlı güvenlik işbirliği kurduklarını belirtti.

Örgütün açıklamasında “DSÖ, Ukrayna Sağlık Bakanlığı ve diğer sorumlu birimlere herhangi bir sızıntıyı önlemek için yüksek riskli patojenleri yok etmesini şiddetle tavsiye etti” dendi.

Tavsiyenin ne zaman verildiği ya da Ukrayna’daki laboratuvarlarda hangi tür patojenlerin ya da toksinlerin bulunduğuna dair ayrıntı belirtilmedi. Örgüt ayrıca Ukrayna’nın tavsiyelere uyup uymadığı konusunda da bilgi vermedi.

Başkent Kiev ya da ABD’nin başkenti Washington’daki büyükelçilik yetkilileri Reuters’ın yorum talebine yanıt vermezken, Ukrayna’daki laboratuvarların kapasitesi işgal başladığından bu yana yeniden gündemde.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova önceki gün ellerinde belge olduğunu belirtmiş, ABD’nin Ukrayna’da biyolojik savaş laboratuvarı olduğuna dair iddiayı tekrarlamıştı. Bu iddia Washington ve Kiev tarafından defalarca reddedilmişti.

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