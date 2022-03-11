Süper Lig’de hakem krizi: Görev almak istemeyenlerin sayısı beşe çıkmış

Süper Lig’in kariyerli hakemlerine düdük astırılması sonrası kriz büyüyor.

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Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 haftası geride kalan Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken en popüler hakemleriden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus dahil 13 isme yer vermemişti. Karar, “Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının birinci etabı tamamlandı” ifadesiyle duyurulmuştu.

Listede yer almasına rağmen tavır alarak maç yönetmek istemeyen hakem sayısı beşe çıktı.

İstifa eden Mete Kalkavan sonrası, Başakşehir-Antalyaspor ve Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarına atanan Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler de görev almak istemediğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Cüneyt Çakır’ın, Avrupa sahnesinde yardımcılığını yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun da içinde bulunduğu ruh halinden dolayı görev almak istemedi.

Arda ve Umut’la beraber Türkiye’nin 5 FIFA kokartlı hakemi maç yönetmeyecekler. 7 FIFA kontenjandan sadece 2’si görev almaya devam ediyor. — Deniz Çoban (@denizcoban_) March 11, 2022

Mevcut sayı itibariyle olası hastalık, sakatlık ya da dinlendirilme durumunda hakem atamalarında sorun çıkabilir. Şu an itibariyle görev yapacak 14 Süper Lig, dört de VAR hakemi var.

Atamada sorun çıkması durumunda Süper Lig takımlarının maçlarını alt klasman hakemleri yönetecek.