Akşam Postası / 10 Nisan 2023

Yargı, Cengiz Çandar’a ‘Hoşgeldin’ dedi: İki yıl hapsi isteniyor

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı gazeteci Cengiz Çandar, İsveç’ten Türkiye’ye döner dönmez hakim karşısına çıktı. Çandar’ın kamuoyunda ‘Kırmızı Fularlı Kız’ olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil’le ilgili tweeti sebebiyle üç yıla kadar hapsi istendi. Savcı Dilara Yılmaz’a göre Çandar, dava konusu tweet’iyle PKK mensuplarına ‘psikolojik destek’ sağlamış.

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a son bir rica: Giderayak imza at

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Amasya’da yanıt verdi.

BBC ve Twitter arasında ‘etiket’ gerilimi

Britanya’nın kamu yayıncısı BBC, Twitter yönetiminin platformdaki ana hesaplarından birine ‘hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu’ ibaresi eklemesine itiraz etti.

AKP’ye laf yok: İnce CHP’yi, Özdağ İYİ Parti’yi hedef aldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, istifa ettiği İYİ Parti’nin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de istifa ettiği CHP’nin milletvekili aday listesini hedef aldı. İkili, cumhur ittifakı listesine ilişkin yorum yapmadı.

Partiler, Tatarları kapıştı

Partilerin 14 Mayıs seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu aday listelerinde Şırnaklı Tatar ailesi dikkat çekti. Ailenin dört üyesi dört farklı partiden birinci sıra adayı.

Şule Çet’in katillerinin avukatı Zafer Partisi’nden aday

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu’nun avukatı Paşa Büyükkayaer, Zafer Partisi’nden Çorum 1’inci sıra milletvekili adayı.

Merkez Bankası, Kapalıçarşı’dan dolar topluyormuş

Döviz ihtiyacını İstanbul’daki Kapalıçarşı’dan karşılayan kurumlara Merkez Bankası da katıldı. Banka, ‘tekerlekli demir sandıklarla’ her gün buradan dolar topluyor.

HÜDA-PAR genel başkanı, Özlem Zengin’in iki sıra arkasında

6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna’ karşı çıkan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kanun için “Kırmızı çizgimiz” diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in iki sıra arkasında aday gösterildi.

‘Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın’ talebi ikinci kez reddedildi

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un, kızının katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine ‘mezarının açılması’ talebi ikinci kez reddedildi.

Yumrukçu AKP’li vekil Zafer Işık, aday gösterilmedi

Meclis’te çıkan kavgada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, aday gösterilmedi.