Halk TV, Saymaz’ın ayrılışını ‘etik’ bulmadı

Halk TV, gazeteci İsmail Saymaz’ın ‘sözleşmesi olmasına rağmen etik olmayan bir yöntemle’ kanaldan ayrıldığını iddia etti.

Fotoğraf: Halk TV

Gazeteci Saymaz, ayrılışını “Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” diyerek duyurmuştu.

Konuya dair bir açıklama paylaşan kanal yönetimi şunları kaydetti:

“Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz ağustos ayına kadar geçerli sözleşmemiz olmasına rağmen bir başka grupla anlaştığını belirterek dün itibariyle Halk TV Ailesi’nden ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir.

Kendisine sözleşmemizi hatırlatıp ağustos ayında ayrılabileceğini söyledik. Bunu kabul etmeyince seçim sonrasında ayrılmasını talep ettik. Fakat Saymaz bu önerilerimizi de kabul etmedi ve bir süredir görüşme halinde olduğu kuruma gitmek için Halk TV’den ayrılmakta ısrar etti. Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz.”