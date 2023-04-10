Suzan Şahin muamması: Neden aday gösterilmedi?

ALTAN SANCAR

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin dün açıklanan aday listelerinde yer almadı. Tartışma yaratan karar hakkında Diken’e konuşan yetkililer Şahin’in adının Hatay büyükşehir belediye başkanlığı için geçtiğini söyledi.

Suzan Şahin…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en derinden etkilediği Hatay’ın CHP’li milletvekili Suzan Şahin, deprem sürecindeki çalışmalarıyla dikkat çekmişti. Şahin özellikle Meclis kürsüsündeki isyanıyla konuşulmuş, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınmıştı.

14 Mayıs seçimleri için hazırlanan listelerde Şahin’in adına yer verilmemesinin ardından CHP içinde ve sosyal medyada tartışmalar başlamıştı. Şahin’in liste dışı kalması doğru bulunmamış, eleştirilmişti.

Kılıçdaroğlu memnun

Diken’e bilgi veren CHP’li üst düzey yetkililer, listeler hazırlanırken olası bakanlarla birlikte olası belediye başkanı adaylarının da liste dışında tutulduğunu söyledi. Meclis aritmetiğinin ‘muhalefet aleyhine bozulmaması’ için bu yöntemin uygulandığını söyleyen yetkililer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da buna özen gösterdiğini söyledi.

Yetkililerin aktardığına göre aday komisyonu toplantısında Şahin’in adı üzerinde duruldu. Şahin’in çalışmalarından Kılıçdaroğlu’nun da memnun olduğu belirtilirken, aday gösterilmemesinin arka planında 2024’teki yerel seçimlerde Hatay büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı ihtimali olduğu öne sürüldü. CHP yönetiminden üst düzey bir isimse Şahin’in belediye başkanı adaylığı için “Yakışır” dedi.

Diken’in görüşüne başvurmak istediği Suzan Şahin’e ulaşılamadı.