Suzan Şahin’den Erdoğan’a yanıt: Halkın vicdanına bıraktım

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, deprem bölgesine ilişkin açıklamaları üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Cumhurbaşkanının sözlerini halkımın vicdanına bırakıyorum. İncinen incinsin! Kim doğru kim yanlış takdir halkımızındır” diye karşılık verdi.

Depremlere Hatay’ın İskenderun ilçesindeki evinde yakalanan Şahin, dün Meclis’teki konuşmasında deprem bölgesinde yetersiz kalan çalışmalarıyla tepki çeken iktidarı “Zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz, kefen bile vermediniz” sözleriyle eleştirmişti.

Erdoğan, bugün seçim kararını açıklarken Şahin’i hedef alarak “Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor, öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11’inde de çalışmaları sürdürdük” demişti.

‘Ölüme terk ettiniz’

Şahin, kendisini kürsüden hedef alan Erdoğan’a Twitter hesabındaki paylaşımlarla yanıt verdi.

“Gelmediniz demiyoruz, insanları ölüme terk ettiniz diyorum” diyen Şahin, Erdoğan’ın sözlerini halkın vicdanına bıraktığını söyledi:

*Ben Türkiye’nin vekiliyim. İskenderun’da depreme yakalandığım için ilk günler oradaydım. Nefes veren milletin sesi olup, milletin meclisinde yaşadıklarımızı anlattım. Gelmediniz demiyorum, ‘tedbir almadınız, kurtarma yapmadınız, üç gün arama kurtarma ekipleri gelmedi, geldiğinde de malzeme eksikti, insanları ölüme terk ettiniz’ diyorum!

*Günlerce uğranmayan göçükler oldu, hala da var. Şimdi de ’33. gündeyiz barınma sorununu hala çözmediniz’ diyorum. Bir kez daha çağrımızı yineleyip halkımızın eksiklerinin giderilmesini istiyorum Deprem bölgelerinde yaşayanlar biliyor neyin ne olduğunu. Cumhurbaşkanının sözlerini halkımın vicdanına bırakıyorum. İncinen incinsin! Bunlarla uğraşacak zamanım yok. Kim doğru kim yanlış takdir halkımızındır…