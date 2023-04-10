‘Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın’ talebi ikinci kez reddedildi

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un, kızının katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine ‘mezarının açılması’ talebi ikinci kez reddedildi.

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Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009’da Karabulut’u öldürmüş, 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu’nun ölmediğini ve kaçırıldığını öne sürerek ‘mezarın açılması’ talebiyle Silivri Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedilmişti.

Adalet duygusu zedelendi

Habertürk‘ün haberine göre, Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, reddedilen karar için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Yapılan itirazda ise şu detaylar yer aldı:

*Cem Garipoğlu tutuklu olduğu dönemde Metris 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunmuş olup daha sonra Silivri 5 No’u L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geçiş yapmıştır. Şahsın hükmü infaz edilirken 10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği haberleri yapılmıştır. Ancak halihazırda ölüp ölmediği veyahut firar edip etmediği bilinmemektedir. Her ne kadar şahıs adına bir mezar yapılmış ve bir naaş gömülmüşse de gömülen naaşın Cem Garipoğlu olup olmadığı bilinmemektedir ve kamuoyunda aksi yönde pek çok haber bulunmaktadır.

*Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tesis etmiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar gerek yazılı gerekse görsel basında büyük tepkiye yol açmıştır. Kızını genç yaşta hunharca katledilerek kaybeden bir ailenin meşru talebinin görmezden gelinmesi ve dosyanın adeta üstünün kapatılması kamuoyu vicdanını ve adalet duygusunu derinden zedelenmiştir.

Üst mahkeme Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.

Adalet Bakanlığı’na başvuru

Epözdemir, bu itirazın da reddedilmesi üzerine bu kez Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu:

“Müvekkil Süreyya Karabulut talebi üzerine tarafımıza Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. Maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı’na, kanun yararına bozma başvurusu yapılmış olup, süreç halihazırda derdesttir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.”