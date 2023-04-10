Yumrukçu AKP’li vekil Zafer Işık, aday gösterilmedi

Meclis’te çıkan kavgada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, aday gösterilmedi.

Işık, Diken’e Örs’ten özür dilemeyeceğini söylese de daha sonra üzgün olduğunu belirtmişti.

Zafer Işık, Örs’e saldırmıştı. (AA-YouTube)

6 Aralık 2022’de TBMM’deki kavgada Işık’ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Partili Örs hastaneye kaldırılmıştı. Kalbinde pil bulunan Örs’ün kalp ritmi elektroşokla düzene sokulmuş; yoğun bakımda kaldıktan bir süre sonra da hastaneden taburcu olmuştu.

O süreçte Diken’in ulaştığı AKP’li Işık, İYİ Parti grubunun ‘saldırması’ sonucu böyle bir ‘mukavemet’ gösterdiğini, Örs’e vururken ‘elinde bir cismin olmadığını ve yere düşerken yaralanmış olabileceğini’ söylemişti.

Böyle bir olayı ‘kendisinin de istemediğini’ ve ‘özür dilemeyeceğini’ söyleyen AKP’li Işık, “Zaman zaman genel kurulda böyle şeyler olur” diyerek kendini savunmuştu.