AKP’li Yediyıldız, ‘ayakkabı yalayacaktı’, avucunu yaladı

BİLAL ÇELİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek “Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” diyen AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız aday yapılmadı.

Şenel Yediyıldız. (YouTube)

Yediyıldız, ocak ayında katıldığı TV52’deki programda Erdoğan’ı övgüye boğmuştu. Yediyıldız’ın bazı ifadeleri özellikle dikkat çekmişti. O ifadelerden biri şöyleydi: “Daha ne olacak. Biz Tayyip abiyi ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Ya bunları şey olsun diye söylemiyorum ya…”

Yediyıldız, sonrasında, ‘ayakkabısını eliyle yalamak‘ ifadesinin ‘normal, yerel bir ifade’ olduğunu öne sürmüştü: “Bu konuşmanın öncesinde birtakım olaylar anlatılmıştır, Türkiye Cumhuriyeti’nin başında dimdik durduğu için bu yerel ifade kullanılmıştır. Bizim yöremizde bu ifadeler normaldir, kullanılır. Bu konuşmayı yapıp bir şeyler elde edeyim düşüncesi kesinlikle yoktur.”

Yediyıldız, ‘bir şeyler elde etme düşüncesi’ olmadığını söylese de bir kez daha vekil seçilebilmek için para yatırmayı ihmal etmedi.

Diken’in ulaştığı Yediyıldız’ın danışmanı, AKP’de vekillerin zaten doğal aday olduğunu söyledi. Danışman, Yediyıldız’ın AKP’de vekil adaylığı için şart koşulan 20 bin lirayı da yatırdığını söyledi.