Hüseyin Baş: BTP seçimlerden çekiliyor, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, genel seçimlerden çekildiklerini ve millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu.

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BTP, diğer partiler gibi milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunmuştu.

Bugün, TV100 Ana Haber’de Ece Üner’e konuşan Baş ‘Meclis çoğunluğunu AKP’ye kaptırmamak için seçimlerden çekildiklerini’ duyurdu: “Muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalama şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyorum.”

Daha önce millet ittifakına katılmak isteyen fakat reddedilen BTP lideri, “Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar. Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız” demişti.

Baş, bugünkü açıklaması sonrası bu paylaşımını alıntılayarak Twitter’dan “Fedakarlık gerekiyordu, yaptık…” diye yazdı.