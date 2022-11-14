‘Altılı masa’ya alınmayan Hüseyin Baş: Seçim için elimizden geleni yapacağız

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin olduğu ‘altılı masa’ya alınma talebi reddedilen Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

Baş, katıldığı FOX TV canlı yayınında, ‘millet ittifakı’ genel başkanlarına seslenerek yanlarında yer almak istediğini söylemişti: “Biz parti kadroları olarak ‘millet ittifakı’na destek veririz, içinde oluruz. Beni ‘millet ittifakı’na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz…”

Baş’ın bu çağrısına İYİ Parti’ye geçtikten hemen sonra parti sözcüsü yapılan Kürşad Zorlu, Twitter’dan yanıt vermişti: “Görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış sayın genel başkanımız Meral Akşener ve İYİ Parti’miz sizleri ‘millet ittifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır.“

Daha sonra Baş’ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Sayın Baş’ın, sayın genel başkanın yaptığı çağrının arka planını da, gerekçelerini de öğrendim. Kendisi adına o masaya getireceğim” demişti.

Bugün sekizinci kez toplanan masanın yayınladığı ortak açıklamada ‘genişlemeyle ilgili önerilerin’ görüşüldüğü kaydedilerek çalışmaların ‘altılı masa’ olarak tamamlanacağı yazılmıştı.

Baş, açıklama sonrası Twitter paylaştığı görselde şunları kaydetti: “Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar. Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız.”