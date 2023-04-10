Şule Çet’in katillerinin avukatı Zafer Partisi’nden aday

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu’nun avukatı Paşa Büyükkayaer, Zafer Partisi’nden Çorum 1’inci sıra milletvekili adayı.

Çet’in katillerinin avukatı Paşa Büyükkayaer, Zafer Partisi’nden aday. (Twitter)

Büyükkayaer, adaylığını Twitter’dan “2023 Genel Seçimleri Türk Milliyetçileri ve Atatürkçüler için tarihi bir varoluş referandumu niteliğindedir” diyerek duyurdu.

Şule Çet’in katillerinin avukatı

23 yaşındaki Şule Çet, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümü 2’inci sınıf öğrencisiydi. Çet, eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için Çağatay Aksu’nun da ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalışmaya başlamıştı.

Çet, 29 Mayıs 2018’de, Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

Kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019’da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Davanın 20 Kasım 2019’da görülen duruşmasında savcı, Aksu’nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand’ın ise Aksu’nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti.

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar, 2020’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sanıkların suçunu 23 Aralık 2022’de onayladı.

Bu süreçte Aksu ve Akand’ın avukatlarından biri de Büyükkayaer’di. Büyükkayaer, sanıkların cezasını ‘kamuoyu baskısı’na bağlamıştı.