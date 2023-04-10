Partiler, Tatarları kapıştı

Partilerin 14 Mayıs seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu aday listelerinde Şırnaklı Tatar ailesi dikkat çekti. Ailenin dört üyesi dört farklı partiden birinci sıra adayı.
28’inci dönem milletvekili seçimlerine katılacak 26 siyasi partinin aday listelerini YSK’ya sunma süresi dün akşam sona erdi.
Listelerde dikkat çeken isimler var.
Bunlardan biri Şırnaklı Tatar ailesi. Aynı aileden dört ismin dört farklı partiden birinci sıra aday gösterilmesi sosyal medyada gündem oldu.
Şehrin köklü aşiretlerinden Tatar aşiretinin lideri Arslan Tatar, AKP’den, kardeşi MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’nin birinci sıra adayı.
Adaylıkların tamamı şöyle:
- AKP: Arslan Tatar
- MHP: Halil Tatar
- Zafer Partisi: Mahmut Tatar
- Yeniden Refah Partisi: Sabri Tatar