Irak özür istemişti: Çavuşoğlu, ‘Operasyonlarımız sürecek’ dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süleymaniye’deki bombalamaya ilişkin “Operasyonlarımız sonuna kadar sürecek” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu. (AA)

Önceki günlerde Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) Süleymaniye kentinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmişti.

ABD’li yetkililere göre hedef Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanı Mazlum Abdi’ydi. Abdi’nin yanında üç ABD askerinin de bulunduğu ve herhangi bir zayiatın olmadığı açıklanmıştı.

Türkiye’yi sorumlu tutan Irak merkezi hükümeti, Ankara’dan özür istemişti. AFP’ye konuşan Türkiye Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, bombalama olayıyla Ankara’nın bir ilgilerinin olmadığını, TSK’nın böyle bir operasyon düzenlemediğini dile getirmişti.

A Haber’de konuşan Çavuşoğlu’ysa “Süleymaniye’de PKK ve PYD her yeri kontrol ediyor. Askeri operasyonlarımız sonuna kadar sürecek” dedi.

Irak’ın kuzeyinde düşen bir helikopterde DSG’lilerin olmasını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bizim edindiğimiz bilgiye göre teröristlerin kullandığı helikopterleri, Süleymaniye yönetimi daha doğrusu Talabani’nin partisi tahsis etti. Hava sahasının kontrolü ABD’de, dolayısıyla bu uçuşlardan ABD’nin de haberi var. Artık PKK Süleymaniye’de herkesin özellikle Talabani’nin partisini tamamen kontrol altına almış. Artık yavaş yavaş sadece parti değil, yönetim değil, havaalanı ve diğer stratejik yerlere de sızmış, sızıyor. Süleymaniye’de artık PKK her yeri kontrol ediyor diyebiliriz. O nedenle hava sahasını kapattık.”