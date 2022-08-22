ABD ‘demokrasi çipi’ götürecek: Tayvan’a bir ayda üçüncü ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bu ay başında Tayvan’ı ziyaret etmesinden sonra ABD’yle Çin arasındaki tansiyon yükselmişti. Gerilim devam ederken Indiana Valisi Eric Holcomb, Tayvan’ı ziyaret etti.

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Holcomb, Tayvan’da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’la görüştü. Tsai, bu görüşmede yarı iletken çiplerin ortaklarına tedarikinin garantisini vermek istediğini belirtti. Reuters’ın aktardığına göre, Tsai, çiplerden bahsederken ‘demokrasi çipi’ diyerek Çin tehditinin diğer demokrasileri bir araya getireceğini belirtti.

Tayvan, yarı iletken çip üreten en büyük şirket olan Taiwan Semiconductor Manufacturing’e ev sahipliği yapıyor. Bunun haricinde de Tayvan’da önemli çip şirketleri bulunuyor. Holcomb, çip üreticileriyle de görüştü.

Tsai, Çin’in ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlara değinerek “Tayvan, Tayvan Boğazı içinde ve çevresinde Çin’den gelen askeri tehditlerle karşı karşıya kaldı” dedi. Cumhurbaşkanı, ayrıca, “Şu anda demokratik müttefikler bir arada durmalı ve tüm alanlarda işbirliğini artırmalı” dedi. Tayvan, dün, Çin’e ait çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü açıklamıştı.

Ay başında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret öncesi ve sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin, ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat düzenlemişti. Çin, ayrıca Pelosi’yi ve başbakan dahil Tayvanlı yetkilileri yaptırım listesine almış ve ABD’yle birçok alandaki diyaloğunu sonlandırmıştı. Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak kabul ediyor.

ABD de Çin’i kızdıracak hamlelerde bulunmaya devam ediyor. Ağustos’ta Pelosi’den sonra kongre üyeleri de Tayvan’ı ziyaret etmiş ve ABD, Tayvan’la kapsamlı ticari görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.