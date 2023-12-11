Will Smith, attığı tokatla evliliğini ‘kurtarmış’

Jada Pinkett, eşi Will Smith’in Oscar töreninde attığı tokatla ilgili “O tokatla onu asla terk etmeyeceğimi anladım” dedi.

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ABD’nin Los Angeles kentinde 28 Mart 2022’de düzenlenen ödül töreninde sunucu Chris Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett alopesi areata (saçkıran) adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.

Günlerce konuşulan olayın ardından Smith özür dilemiş, ancak Oscar töreninden 10 yıl men edilmişti.

Evlilik ‘kurtulmuş’

1997’de evlenen çift 2016’dan beri ayrı yaşıyor. Buna rağmen çift, kamuoyunda birbirine desteğini sürdürdü. Buna rağmen çiftin ayrılacağı sürekli gündemdeydi.

Independent’in aktardığına göre tokat, çiftin evliliğini kurtarmış.

Jada, You Magazine’e verdiği söyleşide şöyle konuştu: “Will’den ayrılıp ayrılmayacağını anlamaya çalıştığım bunca yıldan sonra, onu asla terk etmeyeceğimi anlamam o tokatla oldu. O yıl Oscar’a neredeyse katılamayacaktım bile ama katıldığıma sevindim. Artık buna ‘kutsal tokat’ diyorum çünkü sonrasında pek çok olumlu şey yaşandı.”

Ayrıca Jada, o geceden sonra Smith’le daha da yakınlaştıklarını kaydetti.