Trump, Musk'la barışabilir: Ülkeyi düzeltmemiz lazım

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li milyarder Elon Musk’a ‘hiçbir kırgınlığı olmadığını’ söyledi ve ekledi: “Sanırım onunla barışabilirim, ülkeyi düzeltmemiz lazım.”

Fotoğraf: Beyaz Saray

Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki (DOGE) görevinden ayrıldıktan Trump’la tartışma yaşamış, ABD başkanının adının cinsel istismar ve fuhuş hükümlüsü Jeffrey Epstein’ın davasında geçtiğini iddia etmişti. ABD’li milyarder davadaki bazı dosyaların da bu nedenle açılmadığını öne sürmüştü.

Musk bugün X’ten ‘pişman’ olduğunu yazmış, paylaşıma Trump’ı da etiketlemişti: “Geçen hafta başkan Donald Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanım. Çok ileri gitti.”

New York Post gazetesine konuşan Trump “Elon Musk’la barışır mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hiçbir kırgınlığım yok, olanlara gerçekten şaşırdım. Söylediklerinden dolayı kendini çok kötü hissediyor. Sanırım onunla barışabilirim, ülkeyi düzeltmemiz lazım.”

Ne olmuştu?

Trump geçen hafta, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılıp vergi kesintisi tasarısını sertçe eleştiren Musk’a şöyle yüklenmişti:

“Elon’la çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon’dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır.”

Musk’sa Trump’a X’ten şöyle yanıt vermişti: “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, temsilciler meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu. Bu adam bugün nerede? Çirkin yasa (vergi tasarısı) bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!“

ABD’li milyarder ardından ‘bombayı patlatmış’ ve Trump’ın adının cinsel istismar ve fuhuş hükümlüsü Jeffrey Epstein’ın davasında geçtiğini, bazı dosyaların bu nedenle açılmadığını öne sürmüştü.

Buna karşılık Trump’sa “Umursamıyorum” demişti. Musk da kısa süre sonra ‘Epstein paylaşımı’nı X’ten silmişti.

Musk bugün X’ten ‘pişman’ olduğunu yazmıştı: “Geçen hafta başkan Donald Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanım. Çok ileri gittiler.”

ABD’li milyarder paylaşıma Trump’ı da etiketlemişti.



