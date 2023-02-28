TRT ekranında ‘Hükümet istifa’ sesleri

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarınının ardından Batman Petrolspor taraftarları da ‘Hükümet istifa’ diye slogan attı.

TRT Kürdi’nin canlı yayınladığı Batman Petrolspor-Siirtspor maçı sırasında atılan slogan ekran başından da duyuldu.

Cesaret buluşmaya devam ediyor, korku duvarları bir bir yıkılacak ❗️✌️



Batman Petrolspor-Siirtspor dostluk maçında da Batmanlı taraftarlar TRT Kürdi'nin canlı yayınladığı maçta "hükümet istifa" sloganları attı.#hükümetistifa #deplasmanımadokunma pic.twitter.com/hrxa2HkIF7 — Ş𝐄𝐖𝐑𝐀-𝐃ê𝐒𝐈𝐌 (@bhrdrsm) February 28, 2023

Ne olmuştu?

Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak birçok kulüp sloganı kınamış ve stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.