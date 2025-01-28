RTÜK, Kübra Par'ın 'özgürlük' sözüne kızdı, 'el hareketi'ne inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sunucu Kübra Par’ın ana haber bülteninde yaptığı ‘el hareketi’ne inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kübra Par. Fotoğraf: TV100 Haber / YouTube ekran görüntüsü

Gazeteci Barış Pehlivan, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’la konuşmuş, söz konusu görüşmenin kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı, Pehlivan’ın yanısıra Halk TV yetkilileri ve sunucu Seda Selek hakkında ‘555867bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Bugün, Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Selek gözaltına alındı.

TV 100’de ana haber bültenini sunan Kübra Par gözaltılarla ilgili şöyle dedi:

“Bugün gazetecilik adına ilginç bir gün. Seda Selek, Barış Pehlivan ve Serhan Asker… Halk TV’den meslektaşlarımız gözaltına alındı. Gazeteciliğin temel ilkelerine uyduğumuz, ama aynı zamanda mesleğimizi özgürce icra edebildiğimiz günlerde size yeni haberler aktarabilmek üzere ana haberin sonuna geldik.”

Sözlerinin bitiminde Par’ın, kadrajdan çıkmak üzereyken bir el hareketi yaptığı görüldü.

RTÜK Başkanı Şahin, Par’ın sözlerini eleştirip hareketini de ‘yakışıksız’ diye tanımladı.

Şahin, Par hakkında inceleme başlatıldığını, hazırlanacak raporla birlikte ilk toplantıda ‘gereğinin yapılacağını’ söyledi:

“TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin ‘etik’ ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek rahatça yakışıksız hareket yapabilen Kübra hanımın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz.

Türkiye’de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur. Ancak ne zamandan beri bir görüşmeden alınan gizli ses kaydının yayınlanması gazetecilik olmuştur? Bu gazetecilik değil, aslında hukukun ve kişilik haklarının ihlalidir.

Ekranlardan eleştirilecekse bu eleştirilmelidir. Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerini ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır.

Üst kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup hazırlanacak raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır.”

Öte yandan Par, kameralara yansıyan el hareketiyle ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Par, şunları söyledi:

“Bu akşam ana haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım. Birkaç gündür bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık.

Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış. Olayın bu gün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur. Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim.”