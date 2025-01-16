Rıza Akpolat: Bu kumpas davası bir itibar suikastidir

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın hesabından, tutuklama kararından sonra paylaşım yapıldı.

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‘Suç örgütü’ soruşturmasından gözaltına alınan Akpolat ve ‘örgüt elebaşı’ olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş tutuklandı.

Karardan sonra Akpolat’ın X hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Bu kumpas davası bir itibar suikastidir. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek.

Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek!”

Ne olmuştu?

Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirilmişti.