Özel'den Akpolat kararına tepki: Bu kirli düzene teslim olmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için verilen tutuklama kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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‘Suç örgütü’ soruşturmasından gözaltına alınan Akpolat ve ‘örgüt elebaşı’ olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş tutuklandı.

Özel karara X hesabından şöyle tepki gösterdi:

“Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak.

Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak.”

Ne olmuştu?

Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirilmişti.