Öcalan: Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmeli

PKK lideri Abdullah Öcalan “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” çağrısını yaptı.

DEM Parti heyeti İmralı Adası’nda Öcalan’la. Fotoğraf: DEM Parti

DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktardı.

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çağrı okunmadan önce şu açıklamayı yaptı: “Ekmeğinden, aşından edilen Barış Akademisyenleri’nin bu barıştaki payı yadsınamaz.

Ebedi şükranlarımızı kabul etmenizi diliyoruz. Suruç’ta, garda toprağın karnına giren her gencimizi saygı ve sevgiyle, minnetle selamlıyoruz. Sizin hatıranızadır bu barış. Sizin, bedelini canınızla ödemenizedir bu barış.

Bu ülkenin bütün evlatları, asker polis ayırt etmeksizin, hepsini saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir daha böyle günler görmemeyi diliyoruz ve bunun sözünü veriyoruz.”

Önder ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer tüm siyasilere teşekkür etti.

Fotoğraf: DEMParti

Açıklamayı ilk olarak Kürtçe, Ahmet Türk okudu. Türk, Kürtçe konuşmaya başlayınca bazı TV kanalları yayını kesti.

Ardından Pervin Buldan açıklamanın Türkçesini okudu.

Öcalan açıklamada PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yaptı.

‘PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır’

Açıklama özetle şöyle:

* 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

‘Kongrenizi toplayın ve karar alın’

* Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.

Öcalan’dan ‘not’: Demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir

Buldan’dan sonra yine söz alan Önder, Öcalan’ın ayrıca şu ‘notu düştüğünü’ söyledi: “Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Heyet soru almadan basın toplantısını sonlandırdı.

Süreç nasıl gelişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Bahçeli 26 Kasım’da da yinelemişti: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçeli’ye destek vererek, ‘tarihi fırsatın kişisel hesaplara kurban edilmemesini istediklerini‘ söylemişti.

Peşinden DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 24 Ekim’de amcası Öcalan’la İmralı Cezaevi’nde görüşmüştü. Ziyaretin ‘aile görüşmesi’ kapsamında gerçekleştiğini belirten Ömer Öcalan, X’ten Öcalan’ın ilk mesajını paylaşmıştı: “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.“

Daha sonra DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan iki kişilik heyet 27 Aralık’ta Öcalan’la görüşmüş ve Öcalan’ın “Sayın Bahçeli’nin ve sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” şeklindeki mesajı paylaşılmıştı.

PKK lideriyle ikinci görüşme 22 Ocak’ta yapılmış, DEM Parti önce AKP, MHP ve CHP’nin de olduğu siyasi partilerle bir araya gelmiş, ardından Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (KYB) temaslarını sürdürmüştü.

DEM Parti dün yeni görüşmeden hemen sonra 27 Şubat’ta (bugün) kapsamlı bir açıklama yapılacağını, içinde Öcalan’ın çağrısının olacağını duyurmuştu.

Üçüncü ve son görüşme bugün yapıldı. Görüşmeye bu kez Önder ve Buldan’ın yanı sıra DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, milletvekili ve Abdullah Öcalan’ın avukatı Cengiz Çiçek, Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol da katıldı.