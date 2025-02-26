Öcalan'la üçüncü görüşme: Ahmet Türk de başvuranlar arasında

DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan’la üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Başvuranlar arasında bu kez Ahmet Türk de var.

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‘Dönüşte kapsamlı açıklama yapılacak’

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan genel merkezdeki basın toplantısında şöyle konuştu: “En kısa sürede, bu haftayı tamamlamadan sayın Öcalan’la görüşmelerini ve İmralı Adası’na gitmelerini bekliyoruz. Dönüşte kamuoyuna bu konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacak.”

‘Görüntülü olması pek çok açıdan daha iyi olur’

Doğan, Öcalan’dan gelecek açıklamanın görüntülü olup olmayacağına ilişkinse şunları dedi:

“Bazı konular netlik kazanmamış olsa da açıklamanın görüntülü olması şeklinde temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Görüntülü olmasının pek çok açıdan daha iyi olacağını, zaten tecridin kaldırılması gerektiğini defaatle burada ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Görünür ve duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını belirtmiş olalım.”

‘Ahmet Türk de başvurucular arasında’

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’ün de bu kez heyette yer alacağı iddia ediliyordu.

Soru üzerine Doğan “Ahmet Türk ile ilgili bir başvuru yapıldı, henüz başvurulara ilişkin bir dönüş olmadığı için Ahmet Türk de heyette olacak şekilde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Ama başvurucular arasında Ahmet Türk de var” dedi.