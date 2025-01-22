İkinci ziyaret: DEM Parti heyeti, Öcalan'la dört saat görüştü

DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’la ikinci kez bir araya geldi. Dört saat süren görüşmeye dair yarın açıklama yapılacak.

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Heyette DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ın olduğu bildirildi. ANKA‘ya göre görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ‘sağlık sorunları’ nedeniyle heyette yer almadı.

Mezopotamya Ajansı‘na göreyse heyet görüşmeye dair yarın yazılı açıklama yapacak.

DEM Parti heyeti, Öcalan’la ilk görüşmeyi 27 Aralık’ta yapmıştı. Ardından Öcalan’ın “Sayın Bahçeli’nin ve sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” şeklindeki mesajı paylaşılmıştı.

Daha sonra Önder, Buldan ve Türk, Öcalan’ın talebi üzerine AKP ve MHP’nin de olduğu siyasi partilerle, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etmişti.

Heyet, 17 Ocak’taysa ‘tüm görüşmelerin samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçtiğini’ açıklamıştı.

DEM Parti heyeti, 20 Ocak’ta ikinci kez Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.



