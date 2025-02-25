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Öcalan'ın çağrısı 'yakın'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘kesin çağrı yapacağını’ söyledi ve ekledi: “Yakın zamanda olacak ama tarih söyleyemem.”

Fotoğraf: AA

DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi’nde iki kez görüştüğü Öcalan’ın PKK’ya ‘Silah bırak’ çağrısı yapıp yapmayacağı merak edilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olası bir açıklamanın nasıl yapılacağına ilişkin “Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi söz konusu değil” demişti.


Bakanın ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ‘kendilerindeki bilginin açıklamanın videolu olacağı yönünde olduğunu’ söylemişti.

PKK yöneticisi Bese Hozat da yazılı açıklamayı reddederek ‘hiçbir etkisinin olmayacağını’ söylemişti.

Partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını Bakırhan, çağrının ‘yakında’ yapılacağını ve ‘temennilerinin görüntülü olması olduğunu’ söyledi:

“Daha sağlıklı inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz buna Sayın Öcalan ile karar verilmesi gerek. Bunlar teknik meseleler. Böylesine tarihi açıklamanın ciddiyete en uygununun olması gerekir. Bir çağrı olacak kesin, yakın zamanda olacak kesin. Ama tarih söyleyemem. Yeni ziyaret için başvuru yapılmıştır.”

TELE1‘e konuşan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’sa ziyaret için henüz başvuru yapmadıklarını ama yapacaklarını söyledi.

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