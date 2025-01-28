Öcalan 'Devam' demiş: Tarihi bir çıkış mümkün

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajını paylaştı: “Çalışmalarıma devam ediyorum. (MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli’nin yaklaşımı devlet aklıyla buluşursa barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacak.”

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Hatimoğulları şöyle konuştu:

* “Hepimizin merakla beklediği ikinci İmralı görüşmesi gerçekleşti. İmralı görüşmesinden çıkan yol haritası elbette bütün halkların merakla beklediği bir konudur.

* Sayın Öcalan görüşmede “Çalışmalarıma devam ediyorum. Küresel ve ulusal krizlerin üst üste bindiği tarihsel bir dönemden geçiyoruz. Bu kriz döneminde Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesiyle ilgili oyalama, zaman kazanma, bekle-gör politikalarına tevessül etmek Türkiye halklarına yapılacak en büyük kötülür olur” demiştir.

* Krizlere karşı Türkiye toplumunu ve bölge halklarını korumanın yolu bellidir. Sayın Öcalan’ın çağrısı nettir. Türkiye’yi demokrasi zeminine çekmek krizlerden kurtarmanın tek çaresidir.

* Bu kapsamda sayın Öcalan meseleyi şiddet ve çatışma zemininden demokratik hukuk ve demokratik siyaset zeminine çekmeyi hedeflediğini bir kez daha bu görüşmede de ısrarla vurgulamıştır. Sayın Öcalan’ın son görüşmede vurguladığı gibi tarihin kritik dönemeçlerinde sağlanan ortaklaşmalar sorunların çözümüne katkılar sağlar. 22 Ocak’taki görüşmede sayın Öcalan mevcut sorunların ancak demokratik hukuk yoluyla kökten çözümünün önemle vurgulamıştı.

* Sayın Öcalan’ın şu hususların önemle altını çizdiğini ifade etmeliyim: “Sürekli beka kaygısı üreterek işçi ve emekçinin alın terini güvenlik politikalarına harcandığı, yoksulluğun derinleştiği, hukuksuzlukların sıradanlaştığı, sömürünün yaygınlaştığı, kadın ve çocuk düşmanlığının arttığı bu kısır döngüden çıkmanın yol haritasını sunmaya hazır olduğunu…”

* Türkiye’nin bütün prangalardan kurtulmasının zeminini oluşturmaya hazır olduğunu güçlü bir şekilde dile getirmiştir. Ayrıca sayın Öcalan son görüşmede heyetimize ‘Bahçeli’nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını‘ belirtmiştir.“

İmamoğlu’na soruşturmaya tepki

Hatimoğulları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açılmasını eleştirdi: “Kimse karnından konuşmasın. Olası rakiplerini yargı yoluyla yarışın dışına bırakmaya çalışmak hukuksuzluktur. Yakında insanlar konuşmaya başlamadan daha düşünürken mi soruşturma açacaksınız. Zira size göre düşünen ve konuşan her insan tehlikelidir.”

Ne olmuştu?

DEM Parti heyeti, Öcalan’la ilk görüşmeyi 27 Aralık’ta yapmıştı. Ardından Öcalan’ın “Bahçeli’nin ve Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” şeklindeki mesajı paylaşılmıştı.

Daha sonra Önder, Buldan ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Öcalan’ın talebi üzerine AKP ve MHP’nin de olduğu siyasi partilerle, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etmişti.

Heyet, 17 Ocak’taysa ‘tüm görüşmelerin samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçtiğini’ açıklamıştı.

DEM Parti heyeti 22 Ocak’ta ikinci kez Öcalan’la görüşmüştü. DEM Parti heyeti, Öcalan’ın ‘sürece ilişkin çalışmalarının devam ettiğini, hazırlıklar tamamlanınca açıklama yapılacağını’ duyurmuştu.

Dün AKP Sözcüsü Ömer Çelik “Ziyaret trafiği tamamlandı. Bundan sonra beklenen terör örgütünün tasfiye edilmesiyle ilgili çağrının ortaya çıkması” demişti.