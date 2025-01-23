DEM Parti: Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam ediyor

DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘sürece ilişkin çalışmalarının devam ettiğini, hazırlıklar tamamlanınca açıklama yapılacağını’ duyurdu.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, dün Öcalan’la İmralı Cezaevi’nde ikinci kez görüşmüştü.

Heyetin açıklaması şöyle:

“Görüşmede Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir. Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

DEM Parti heyeti, Öcalan’la ilk görüşmeyi 27 Aralık’ta yapmıştı. Ardından Öcalan’ın “Bahçeli’nin ve Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” şeklindeki mesajı paylaşılmıştı.

Daha sonra Önder, Buldan ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Öcalan’ın talebi üzerine AKP ve MHP’nin de olduğu siyasi partilerle, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etmişti.

Heyet, 17 Ocak’taysa ‘tüm görüşmelerin samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçtiğini’ açıklamıştı.

DEM Parti heyeti, 20 Ocak’ta ikinci kez Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu, dün yine Öcalan’la görüşmüştü.