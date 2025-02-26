DEM Parti: 'Aksilik olmazsa' Öcalan'ın çağrısı yarın

Yedi kişilik DEM Parti heyeti yarın PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşecek. Heyet ziyaretin ardından 17:00’de açıklama yapacak.

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DEM Parti heyeti, Öcalan’la üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu. Başvuru bakanlıkça onaylandı.

DEM Parti’nin açıklamasına göre yarınki görüşmede yedi kişilik heyet yer alacak.

O isimler şöyle: Ahmet Türk, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, milletvekili ve Abdullah Öcalan’ın avukatı Cengiz Çiçek, Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol.

Heyetin ziyaretten bir gün sonra 28 Şubat’ta Ankara’da kapsamlı bir açıklama yapacağı duyurulmuştu.

DEM Parti açıklama tarihinin 27 Şubat (yarın saat 17:00), yerinse İstanbul olarak değiştirildiğini açıkladı. Partililer ‘bir aksilik olmazsa’ Öcalan’ın açıklamasının yarın olacağını belirttiler.