AKP'den ilk açıklama: Biz sonuca bakarız

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajı okunduktan sonra “Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız” dedi.

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DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktardı. Öcalan “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” çağrısını yaptı.

İmralı heyetinin basın toplantısı bittikten sonra ilk açıklama AKP’li Ala’dan geldi.

Ala, A Haber’de şöyle konuştu:

* Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.

* Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak.

* (PKK’nın kendini feshetmesine ne kadar zaman alır?) Bu tür işlerde birkaç ay diyebilirsiniz ama şu var. Bizim gibi sorumlu yerlerde olan insanların açıklamaları amaçlanmayan sonuçlar doğurabilir. O bakımdan temkinli bir dil kullanıyorum. Biz en kısa sürede bu çalışmaların sonuç vermesini, terörsüz Türkiye amacına ulaşılmasını isteriz. Bu hedeflerin tutturulmasını arzu eden herkesin provakasyonlardan uzak durmasını talep ederiz.

* Biz bu örgütün kimler tarafından desteklendiğini biliyoruz. Bölgede etkili güçlerin uzun erimli hedeflerini de biliyoruz. Yakında göreceğiz nasıl tepki vereceklerini. Biz kendi gücümüze inanmalıyız. Terör örgütleri bakımından da şunu söylemek lazım, terör örgütleri büyük güçler için kullanılacak bir enstrümandır. Onların ne yapacağını aslında herkes biliyor. Ama Türkiye’nin ne yapayacağı da bütün millet tarafından biliniyor. 86 milyonun memnuniyetini esas alan politikalarla yürüneceğini herkes biliyor.