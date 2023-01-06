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Yaramazlara biraz batar!

Kurak Günler, sinefillerin sosyal medya ağında yılın en iyi altıncı filmi oldu

Vizyonda beşinci haftasına giren Kurak Günler, film beğenilerine odaklı sosyal Letterboxd ağında en iyi altıncı film oldu.

Üyelerin film zevklerini paylaştıkları, filmler hakkında yorum yazabildikleri ve diğer sinemaseverlerle tanışıp etkileşime geçebildikleri sosyal ağ Letterboxd, 2022 değerlendirmesini yayımladı.


Yıl boyunca aldığı ödüllerle, hikayesiyle ve bakanlık desteğinin geri alınmasıyla konuşulan Emin Alper’in Kurak Günler filmi, janr ya da ülke gözetmeksizin yapılan genel değerlendirmede 2022’de en yüksek puanı alan filmler arasında altıncı oldu.

Bazılarının Türkçe adı henüz belli olmayan listenin ilk 13 filmi şöyle:

1. Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) /

2. Kadaisi Vivasayi, Son Çiftçi

3. Marcel the Shell with Shoes On

4. Mars One (Mars Bir)

5. Aftersun (Güneş Sonrası)

6. Kurak Günler (Burning Days)

7. Argentina 1985 (Arjantin 1985)

8. RRR (Rise, Roar, Revolt)

9. Puss in Boots, The Last Wish (Çizmeli Kedi, Son Dilek

10. The Banshees of Inisherin

11. Missing Home

12. Tar

13. Joyland

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