Bu hafta altı film vizyonda: Kurak Günler beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli altı yerli film vizyona girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çekimleri için verdiği destek fonunu ‘faiziyle’ geri istediği Emin Alper’in son filmi Kurak Günler de bugün beyazperdede izleyiciyle buluştu.

Kurak Günler

Dünya prömiyerini 75’inci Cannes Film Festivali’nde yapan, ‘Avrupa’nın Oscarları‘ olarak bilinen Avrupa Film Akademisi’nden de 22 yılın ardından ödül alan ilk Türk yapımı olan film, aynı zamanda Roma’da düzenlenen Med Film Festivali’nden ‘jüri özel ödülü’, Antalya Altın Portakal’da ‘en iyi yönetmen’ dahil dokuz ödül, Ankara Film Festivali’nde ‘en iyi film’ dahil altı ödül aldı.

Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Paşalı ve Koç’un yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.

Bakanlığın filmin çekimleri için verdiği destek fonunu 20 ay sonra ‘faiziyle’ geri istemesinin ardından seyirciler bilet alarak dayanışma gösteriyor.

Her Şey Dahil

Hakan Eser’in senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği film, farklı donörlerden dünyaya gelmiş üç kardeşin, kendilerine miras kalan bir tatil koyunu işletmeye karar vermeleri sonrasında başlarından geçen olayları ele alıyor.

Gürgen Öz, Gonca Vuslateri, Kaan Yılmaz ve Hakan Bilgin’in başrollerini paylaştığı film, komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Elif Ana

Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün birlikte yönetip senaryosunu Nihat Behram ile kaleme aldığı ‘Elif Ana’, keramet sahibi, geleceği önceden sezen bir kadının hikayesini anlatıyor.

Daha çocukken bile evden kaçarak dağlara ve mağaralara gidip yaşayan Elif Ana, hayatı boyunca herkese iyilik yapan birisidir. Muhtaç durumdaki insanlara yardım eden ve çevresindeki herkese şifa olan bu kadın, ne var ki ömrünün sonunda dünyanın en büyük kötülüğünü görüyor.

Sil Baştan Kaynanam

Alper Saldıran, Algı Eke, Zeynep Eronat ve Asuman Dabak’ın başrollerini paylaştığı film, evin yeni gelininin hafızasını kaybetmesiyle dinamikleri tamamen değişen bir ailenin hikayesini konu ediyor.

İyi huylu bir gelin olan Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini ikisi tarafından ezilirken bulur.

Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

Nurullah Yenihan’ın beyaz perdeye uyarladığı ‘Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu’ animasyon sevenlerin ilgisini çekmeye aday.

Şeytanın Laneti

Adam Leader ve Richard Oakes’ın yönettiği ‘Şeytanın Laneti’ komşularıyla keyifli bir Noel yemeği yemek isterlerken kendilerini korkunç bir kabusun ortasında bulan bir ailenin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor.

İngiliz yapımı korku türündeki filmin oyuncu kadrosunda Neal Ward, Nadia Lamin, Frank Jakeman ve Sandra Howard-Williams yer alıyor.