Kurak Günler, Ahlat Ağacı ve Kış Uykusu’nu gişede geçti

Sinema dünyasından haberler veren Box Office Türkiye, Türkiye’yi Cannes Film Festivali’nde temsil eden üç yapımın ilk hafta sonu gişe hasılatını karşılaştırdı.

Görsel: Box Office Türkiye

Kurak Günler, yaklaşık 51,4 bin seyirciyle, Türkiye’yi Cannes’da temsil eden filmler arasında en yüksek açılışa imza attı. Film bu yıl Cannes Film Festivali’nin ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkmıştı.

Nuri Bilge Ceylan’ın, 2014 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan ‘Kış Uykusu’ ilk hafta sonunda 43,5 bin seyirciye ulaşmış, toplamda 304,8 bin kez izlenmişti.

Yine Nuri Bilge Ceylan’ın çektiği ‘Ahlat Ağacı‘ hafta sonu açılışında 46,9 bin, toplamda 246,8 bin kişi tarafından izlenmişti. Ahlat Ağacı da ilk gösterimini 2018’de, 71’inci Cannes Film Festivali’nde yapmıştı.