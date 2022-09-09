Emin Alper’in yeni filmi ‘Kurak Günler’in vizyon tarihi belli oldu

Dünya prömiyerini 75’inci Cannes Film Festivali’nde film 25 Kasım 2022’de vizyona girecek.

Daha önce ‘Tepenin Ardı’, ‘Abluka‘ ve ‘Kız Kardeşler‘ filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen Emin Alper’in yeni filmi ‘Kurak Günler‘ Türkiye prömiyerini önümüzdeki ay Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.

Film Antalya’dan sonra 25 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Paşalı ve Koç’un yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.