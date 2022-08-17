Yönetmen Emin Alper yeni filmi ‘Kurak Günler’den bir sahne paylaştı

Film dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapmıştı.

Filmin başrollerinde Selahattin Paşalı (solda) ve Ekin Koç var

Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı; Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz’ün onlara eşlik ettiği filmden kısa bir sahneyi Emin Alper, sosyal medya hesapları üzerinden “Genç savcı Emre, hiçliği ortasındaki bu kasabada adaleti sağlamaya kararlı” notuyla paylaştı.

Daha önce ‘Tepenin Ardı‘, ‘Abluka’ ve ‘Kız Kardeşler’ filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen ‘Kurak Günler’in Türkiye’de sonbahar aylarında vizyona girmesi bekleniyor.

Türkiye, Fransa, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve Hırvatistan ortak yapımı olan Kurak Günler Ay Yapım, Liman Film ve Zola Yapım etiketi taşıyor.

Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre’yle belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alan film politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını barındırıyor.