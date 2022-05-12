Emin Alper’in yeni filmi ‘Kurak Günleri’n Cannes afişi yayınlandı

Emin Alper’in 75’inci Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak filmi ‘Kurak Günler’in afişi yayınlandı.

Afiş tasarımı Arda Aktaş’ın imzasını taşıyor.

Festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ (Un Certain Regard) bölümünde yarışacak filmin dünya galası, 23 Mayıs’ta Salle Debussy’de yapılacak.

Daha önce ‘Tepenin Ardı’, ‘Abluka’ ve ‘Kız Kardeşler‘ filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen Emin Alper’in yeni filminin başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç var.

Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre’yle belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alan film politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını barındırıyor.