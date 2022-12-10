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Yaramazlara biraz batar!

Emin Alper’den LGBTİ+ açıklaması: Hayal kırıklığı ve tepkilere yol açabilir

Yönetmen ve senarist Emin Alper, Kurak Günler’de ‘LGBTİ+’ temasının filme dair beklentiyi yükselttiğini ancak bunun bir aşk hikayesi değil filmin meselelerinden biri olduğunu söyledi.

Alper’in dünya prömiyerini 75’inci Cannes Film Festivali’nde yapan, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen son filmi Kurak Günler ‘sansür’ gölgesinde vizyona girdi.


Youtube’da yayın yapan Kutsal Motor kanalına konuk olan Alper, filmin iki erkeğin ilişkisinden dolayı ‘kuir film’ olarak etiketlenmesine ilişkin tek endişesinin filme dair beklentiyi yükseltmesi ve çarpıtılması olduğunu söyledi.

Filmin asıl meselesi eşcinsel ilişki temsili değil

Etiketlerle bir sorunu olmadığını ve bundan kaçmadığını belirten Alper, filmin bir aşk hikayesi olduğuna inanan bir grubun olduğunu ve özellikle LGBTİ+ camiasında bunun hayal kırıklığı ve tepkilere yol açabileceğini aktardı:

“Sosyal medyada öyle şeyler duyuyorum ki bunun bir aşk hikayesi olduğuna inanan bir grup insan var. Temelinde ve merkezinde bu olduğuna dair. Yani özellikle LGBTİ+ camiasında hayal kırıklığı ve tepkilere yol açabilir. Filmin meselelerinden bir tanesi bu. Filmin asıl meselesi bir eşcinsel ilişki temsili değil. Daha ziyade bu olasılık üzerine ortaya çıkan bir siyasi galeyan mevzusu. İnsanlarda belli bir beklenti yaratması dışında benim etiketlerle bir sorunum yok bundan hiçbir zaman kaçamayız.”

Afişin değiştirilmesine kızdım

Alper, vizyonda filmin orijinal afişinin kullanılmaması ve değiştirilmesine ilişkin ise şunları söyledi: “PR ve yapımcıların kararı. İsim vermek istemiyorum. Ben bayağı kızdım, tavır aldım. Çok güzel bir afişimiz var neden bu afişi kullanmıyoruz diye. Benim çok sevdiğim bir afişti.”

Gişeden beklentim büyük

Gişeden beklentisinin büyük olduğunu belirten Alper, Kurak Günler’in salonlara dönüş için bir vesile olmasını diledi.

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