Sinemacılardan ‘Kurak Günler’ için çağrı: Tarihimizde kara bir leke olarak yer edecek sansür vakası

Aralarında yönetmen, yapımcı, oyuncu ve senaristlerin bulunduğu çok sayıda sinemacı, Emin Alper’in ‘Kurak Günler’ filmine verilen çekim desteğini ‘faiziyle’ geri isteyen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ‘Sinema tarihine vahim bir sansür vakası olarak geçecek bu hatadan dönmeleri’ için çağrı yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emin Alper’in son filmi ‘Kurak Günler’in çekimleri için verdiği destek fonunu ‘faiziyle’ geri istedi.

Bakanlığın bu kararına çok sayıda kişi tepki gösterirken, sinemacılarda ortak çağrıda bulundu.

Aralarında yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncuların bulunduğu çok sayıda sinemacı ortak bir açıklama yayımlayarak bakanlığa ‘kararından dönmesi’ çağrısında bulundu.

Bu kararın ‘sinema tarihine kara bir leke olarak geçecek sansür vakası’ olduğunu söyleyen sinemacılar, bununla birlikte 2004 yılında başlayan sistematik sinema desteklerinin büyük bir yara aldığını ve sinema fonunun meşruiyetinin zedenlendiğini aktardılar:

“Satılan sinema biletlerinden elde edilen gelirlerle oluşturulan ulusal bir sinema fonunun bürokratlarının ve memurlarının uluslararası teamüllere aykırı bu kararı alma yetkisi olamaz. Son Destekleme Kurulu toplantısında ‘Kurak Günler’ ile ilgili böyle bir kararın alınamayacağının anlaşılması üzerine Sinema Genel Müdürlüğü konuyu gündemden çıkararak Destekleme Kurulu’nu tamamen devre dışı bırakmıştır.

Bakanlık tarafından verilen bu kararın öncelikle anayasamızın ifade ve düşünce özgürlüğünü güvence altına alan 26. maddesine ve sanat eserleriyle sanatçının devlet tarafından desteklenmesine dair 64. maddesine aykırı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bakanlığın, tamamlanmış ve başarılı olmuş bir filmden desteğini geri isteme kararı, siyasal baskılardan tümüyle bağımsız özerk bir ‘Ulusal Sinema Merkezi’nin’ kurulması ve sinema sektörü bileşenleri tarafından yönetilen bir destekleme fonunun oluşturulması konusundaki aciliyeti bir kez daha gündeme getirmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün mevcut yönetimini sinema tarihimize vahim bir sansür vakasıyla geçmelerine neden olacak bu hatadan dönmeye ve verilen kararı iptal etmeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm sektör bileşenlerini siyasetten uzak özerk bir destekleme sisteminin kurulması için göreve çağırıyoruz.”