‘Kurak Günler’ Meclis gündeminde: Dikta sevdalısı saray iktidarının özeti

Emin Alper’in ‘Kurak Günler’ filmine verilen desteğin faiziyle geri istenmesini Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Alper’e uygulanan baskının ‘dikta sevdalısı saray iktidarının kısa bir özeti’ olduğunu söyledi.

Taşrada hakim Zeynep (Selin Yeninci) ve savcı Emre (Selahattin Paşalı)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü, Emin Alper’in ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller kazanan ‘Kurak Günler’ filmine verdiği destek fonunu faiziyle geri istemişti.

CHP’li Gök, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde Ersoy’a “Sinemamızın ve sanatçılarımızın çevresine duvarlar ören sansür uygulamalarına bir son verilmesi düşünülmekte midir” diye sordu.

Sanata ve sanatçıya düşman şirket patronları

Gök, önergesinde özetle şunları kaydetti:

“Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Emin Alper’in Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül alırken yaptığı konuşmada Boğaziçi’nde yaşanan baskı sürecini eleştirmesiyle başlayan süreç, sonunda ülkemizin en değerli sinemacılarından birine adeta para cezası kesilmesi ile sonuçlanmıştır. Kurak Günler, 2022 yılında uluslararası üç büyük film festivalinden biri olan Cannes’da ülkemizi temsil etme başarısı gösteren tek uzun metrajlı film olmuş, çok sayıda ulusal ve uluslararası festivalde gösterilmiş ve şu ana kadar 18 ödül kazanmıştır. Sinemamızın en değerli isimlerinden biri olan Emin Alper, ülkemizin adını bütün dünyada duyurmayı başarmış bir sanatçımızdır. Kendisine bizzat Bakanlık tarafından uygulanan baskı, dikta sevdalısı saray iktidarının kısa bir özeti gibidir. Demokrasiye, özgürlüklere, sanata ve sanatçıya düşman şirket patronlarından oluşan bu zihniyet, Sayın Emin Alper’in deyimiyle ‘İnsanların özgürlük talebini susturamayacaktır.’“

Gök, Ersoy’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Kurak Günler için Bakanlığınız tarafından verilmiş olan finansal yapım desteğinin faiziyle birlikte geri istenmesinin sebeplerini açıklar mısınız?

Söz konusu finansal yapım desteğinin geri istenmesi kararının alınmasında onayı bulunan kurul ve kişileri açıklar mısınız?

Çok sayıda ulusal ve uluslararası festivalde gösterilen, yarışan ve ödüller kazanan Kurak Günler’in senaryosu hangi sinema otoriteleri tarafından uygunsuz bulunmuştur?

Filmin nihai senaryosu Sinema Genel Müdürlüğü’ne 20 ay önce teslim edilmiştir. Filmin incelenmesi ve senaryonun uygun olmadığına iki yıla yakın bir sürede karar verilmesinin sebepleri nelerdir?

Sinema Genel Müdürlüğü’nün yaptığı incelemelerin ortalama sonuçlanma süresini açıklar mısınız?

Oldukça endişe verici olan finansal yapım desteğinin geri istenmesi kararından vazgeçilmesi ve ülkemizin bu kara lekeden kurtarılması düşünülmekte midir?

Sinemamızın ve sanatçılarımızın çevresine duvarlar ören sansür uygulamalarına bir son verilmesi düşünülmekte midir?

Geçmişte sahibi olduğunuz turizm firması ve oteller zinciri çatısı altında hangi kültürel aktiviteler düzenlenmektedir?