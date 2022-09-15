Kraliçe 2’nci Elizabeth’i taşıyan uçak ‘havadayken’ izlenme rekoru kırdı

İsveç merkezli, uçakları havadayken izleme olanağı sunan Flightradar24 adlı internet sitesi, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in naaşının taşındığı uçuşun tarihin en çok takip edilen uçuşu olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

70 yıl 214 gün tahtta oturan 96 yaşındaki kraliçe, 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda öldü. Kraliçenin naaşı önceki gün uçakla İskoçya’nın başkenti Edinburgh’dan İngiltere’nin başkenti Londra’ya götürüldü. Bir gece, ‘evinde’, Buckingham Sarayı’nda geçirdikten sonra dün parlamento binası içindeki Westminster Hall’da halkın vedalaşabilmesi için katafalka konuldu.

Kraliçenin naaşını Kraliyet Hava Yolları’na (RAF) ait bir Globemaster C-17 Londra’ya getirdi. Kızı Prenses Anne ve eşi Sör Timothy Laurence uçaktayadı.

Sitenin açıklamasına göre uçağın kalktığı ilk dakika 6 milyona yakın kişi takip için havada takip etmek için siteye girdi. Yoğun trafik zaman zaman siteye girilememesine neden oldu. Toplam 4,79 milyon kişi tüm uçuşu dakika dakika siteden veya cep telefonu uygulamasından izledi. 296 bin kişi de YouTube’dan.

Flightradar24’ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ”Sitemiz zorlansa da Kraliçe 2’nci Elizabeth’in Edinburgh’dan RAF Norfolt’a yolculuğu Flightradar24’te şimdiye kadar en çok takip edilen uçuş oldu ve uzun süre öyle kalacağını tahmin ediyoruz.”

Daha önce rekor geçen ay ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi Tayvan’a götüren uçağa aitti. O uçuşu 2,2 milyon kişi takip etmişti. Pelosi, 25 yıl aradan sonra Tayvan’ı ziyaret eden en üst düzey ABD’li isim olmuştu.