Kızılay başkanından ‘sivil-asker işbirliği’ eleştirileri: Geçmişte çökertildi

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ‘sivil-asker işbirliği’nin ‘geçmişte çökertildiğini’ savunarak “Askeri kapasiteyi konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız” dedi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.

Büyük tepkilerin ardından Kınık, sattıkları çadırların parasını çadır imal etmek ve diğer yardımlar için kullandıklarını iddia etmişti.

Tepkiler yükselmeye devam ederken CNN Türk canlı yayınına katılan Kınık, afet koordinasyonunu eleştirdi:

* Afet yönetiminin yeniden ele alınması lazım. Sahada bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey şu an çadır değil, teyit edilmiş bilgi ve koordinasyon gücü.

* ABD’de hastane öncesi acil, ilk yardım, arama kurtarma bütün bu sorumluluklar itfaiyededir. Üç tane meslek grupları var itfaiyeciler, doktorlar ve askerler.

* Askerler zaten olağanüstü durum için, afet için yetiştirilmiş insanlardır. Siz afet operasyonunun içerisinde askeri konumlandırmazsanız, askeri kapasiteyi konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız.

* Siz bir taraftan S4 seviyesinde (Türkiye’nin depremlerin ilk günü verdiği alarm seviyesi) uluslararası bir afet yardım çağrısında bulunuyorsunuz ama kendi içinizde sivil-asker işbirliği mekanizmanız maalesef geçmiş dönemlerde çökertildiği için bu mekanizmadan faydalanamıyorsunuz.

Kızılay başkanı lafını tamamlamadan CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat araya girerek “Tam işbirliği sağlanamadığı için mi ilk 48 saat tartışma konusu” diye sordu.

Kınık’sa ‘mevzuatın yeniden tanımlanması gerektiğini’ söyledi.