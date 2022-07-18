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Yaramazlara biraz batar!

İsveç’ten kripto madencilerine kötü haber: Enerjimizi daha kullanışlı şeylere harcamalıyız


İsveç Enerji Bakanı Khashayar Farmanbar, çelik fabrikaları gibi istihdam yaratan projelere elektrik sağlamanın, büyük miktarlarda enerji kullanan kripto para madencilik sektörüne elektrik sağlamaktan daha önemli olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg‘e konuşan Farmanbar, “Dürüst olmak gerekirse, enerjimizi kripto paradan daha kullanışlı şeyler için kullanmalıyız” dedi. Farmanbar, kripto madenciliği azaltmak için ne gibi önlemler alınacağınıysa açıklamadı.


İsveç hükümeti, geçen ay ülkenin enerji ajansından kripto madenciliğine odaklanarak dijital altyapı için ne kadar güç kullanıldığını izlemesini istediğini söylemişti.

İsveç’te piyasaları denetleyen kurum, kasımda, kripto madenciliğini yasaklama çağrısında bulunmuştu. Ocakta da Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi başkan yardımcısı tarafından da benzer bir yorum yapılmıştı.

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