İş Bankası’ndan 3 milyar liralık hisse geri alımı

İş Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

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Açıklamada şunlar söylendi: “6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında 14 Şubat’ta Yönetim Kurulumuzca sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile tüm yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14 Şubat tarih, 2023/10 sayılı bülteni ile duyurulan 9/177 sayılı İlke Kararı kapsamında Bankamız C grubu paylarının Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan geri alınabilmesi, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 330 milyon adet olarak belirlenmesi, geri alım için kullanılabilecek azami fon tutarının 3 milyar TL olarak belirlenmesi, belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük 31 Aralık 2023 tarihine kadar yetkili kılınmıştır.”