İmamoğlu: Yaz saati güne karanlıkta başlatıyor ama faturalar üç katına çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘tuhaf bir ‘gerçeğe’ dikkat çekti: “Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları üç katına çıktı.”

Kalıcı saat uygulamasıyla, ‘yaz-kış saati‘ uygulaması 2016’da kaldırılmış, sürekli yaz saati uygulanmaya başlanmıştı. Özellikle sabah saatlerinde vatandaşlar henüz Güneş doğmadan işe ve okula gitmeye başlamıştı.

İmamoğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek.”

Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 7, 2022

Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmıştı. Açıklanan yeni elektrik zammı tarifeye göre 150 kilovat altında elektrik kullananlara yüzde 52, 150 kilovat üstüne kullanan meskenlere ise yüzde 127 zam gelmişti.

Erdoğan elektrik faturalarının arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlara elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı: “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.”

Diken’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya cebe yansıyacak miktarın sadece 41 lira 20 kuruş olduğunu söyleyerek bunun çözüm olmadığını belirtmişti: “Zam oranları çok yüksek. Bu zam oranları mutlaka geri çekilip makul bir seviye düşürülmesi lazım. Makul seviyeden kastım da enflasyon oranına çekilsin. Hani TÜİK’in yayınladığı enflasyon oranı ‘güvenilir ya’ buraya çeksinler o zaman.“