Her şey bir ‘yatırım tavsiyesi’yle başlamıştı: Erdoğan konuştukça TL yüzde 600 eridi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 2015’ten bugüne doların geldiği noktayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla gözler önüne serdi ve para birimi için ‘pul’ dedi.

Babacan, Twitter’da paylaştığı videoya “Cumhurbaşkanı ülkenin para birimini pul olarak güncelledi” notunu düştü. Video Erdoğan’ın 6 Mart 2015’te, dolar/TL kuru 2,6’yken verdiği bir ‘yatırım tavsiyesi’yle başlıyor. O gün ‘dolara aşırı yatırım yapanların yaya kalabileceğini’ söyleyen Erdoğan’ın konuşmasından bugüne TL dolar karşısında yüzde 569 değer kaybetti.

Son olarak, Erdoğan pazartesi “Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” diye konuşmuş, bu ifadelerden sonra TL dolar karşısında yüzde 4’e yakın değer kaybetmiş, kur 17,2’nin üstünü görmüştü.