Görevden alınmasının gerekçelerindendi: Mahkeme Can Candan’a verilen disiplin cezasını iptal etti

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi Can Candan, görevinden alınmasına gerekçe yapılan disiplin cezasının iptal edildiğini duyurdu.

Can Candan. (Youtube)

Candan, 6 Temmuz 2021’de dönemin ‘kayyım rektör vekili’ Naci İnci tarafından görevden alınmış, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Davada 16 Şubat’ta oy çokluğuyla yürütmenin tedbiren durdurulmasına karar verilmiş ve Candan’ın görevine iade edilmesine hükmetmişti.

Daha sonra, Candan’ın 18 Temmuz’da duyurduğuna göre mahkeme, kararı hukuksuz bularak iptal etmişti. Ayrıca, Candan’a yoksun kaldığı özlük ve maddi haklarının faiziyle ödenmesine karar vermişti.

Candan, 8 Ağustos’ta güz 2022 döneminde vereceği derslerin seçilmiş dekanı görevden alınarak dışarıdan atanan fen edebiyat fakültesi dekanı tarafından onaylanmadığını bildirmişti.

Öğretim üyesi, 10 Ağustos’ta Twitter üzerinden ‘kayyım rektör’ oluruyla görev süresinin uzatılmamasına karar verildiğini yazmıştı. Candan’a ofisini boşaltması gerektiği tebliğ edilmişti.

Görevden alınmasına ilişkin dava sürüyor

Twitter hesabından İptal davasının olumlu sonuçlandığını duyuran Candan, bu disiplin cezasının 16 Temmuz 2022’de ikinci kez görevden alınmasının gerekçelerinden biri olduğunu hatırlattı.

Ağustos 2022’de hem bu disiplin cezasının iptali hem de ikinci kez görevden alınmasına karşı dava açtığını belirten Candan, “Disiplin cezanın iptali davasında mahkeme 20 Şubat 2023’te oybirliği ile disiplin cezasının iptaline karar vermiş. Görevden alınma işleminin iptali davası ise devam ediyor” dedi.