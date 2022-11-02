Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘uyuşturucu’ yanıtı: Senin içinde kuru-sulu içenler var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucuya dair uyarılarına “Sen şu an uyuşturucu baronlarına zemin hazırlıyorsun. Zaten senin içinde kuru sulu içenler var” dedi

Görsel: A Haber

Erdoğan, katıldığı ATV – A Haber – A News – A Para ortak yayın canlı yayında gündeme dair konuştu.

Konuşmasının çoğunda Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Diyor ki bir tane fabrikanız var mı. Eline diline dursun ya. Bu kadar fabrikalar açtık, okullar yaptık, hastaneler inşa ettik. Kendisi SSK’da Genel Müdürken, o dönemde bunlar ölüleri rehin aldılar. Savaş Ay’ın yayınında Bay Kemal’in Genel Müdürlük dönemiydi. Kan revan içinde kalan çocuğu unutamıyorum. Sen busun. Şimdi diyor ki bu kadar para ödeyeceksiniz. Bak öğren, ben ekonomistim.

* Gerek Sayın Putin’le gerek Zelenski’yle görüşüyoruz. Aldığımız bilgilerle müzakere etme fırsatını buluyorum. Sağ olsun ne Putin ne Zelenski’den olumsuz bir yaklaşım almadım. Bizden talepleri oldu, biz elimizden geldiğince olumlu cevap verdik. Hiçbir zaman onlar da bize ters yaklaşmadı. Prag’da kimle konuşsam Sayın Putin’in aleyhine konuşuyor. Yanlış yapıyorsunuz diyorum. Birilerinin vasıtasıyla tahıl koridoruna eyvallah etmiyor. Ama bizimle sağ olsun, aradık kendisini hemen anında, dün aradım, bugün de 12’den itibaren tahıl koridorunu açtılar.

* 2023’ün sonlarında veya 2024’ün başında Akkuyu’yu açacağız. Sinop’ta yeni bir dörtlü üniteyi inşa edeceğiz. Akkuyu, Sinop, üçüncüsü için çalışılıyor. Bunların her birinden yüzde 10’ar enerji temini sağlayacağız.

* Bu adam (Kılıçdaroğlu) cahil. Zaten bu ülkede bu millet sana yönetimi vermez. Böyle cahillerle bir yere gidilmez. Sen SSK’yı yönetemeyen bir cahilsin. Koskoca Türkiye’yi nasıl yöneteceksin. Şu an elinde bazı Büyükşehir Belediyeleri var. Ne yapıyorlar?

* Gaz merkeziyle ilgili olarak Putin’le yaptığımız görüşmede bakanlığımız kapsamlı çalışmayı muhataplarıyla yapıyorlar. Türkiye bu işin bir havı oluyor. En yakın merkez olarak da Trakya bölgesi görülüyor. Oradan çıkış ve Avrupa’ya dağıtımını yapmak mümkün olacak. Bunlar ilk tespitler, çalışmalar başladı, devam ediyor. Uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adımlar atıyoruz.

* Bay Kemal, Amerika’daki 8 saatlik ortadan kayboluşunun gizemini iftiralarıyla yavaş yavaş aydınlığa kavuşturuyor. Şurada 1 hafta 10 gün içerisinde, bu öyle bir edepsizlik ki.

* Arka arkada bu CHP zihniyeti silahlı kuvvetlerimize hakaret ettiler, kimyasal silah dediler. Tabipler Odası’nın başındaki kadını da kendilerine göre bir yerde yaktılar. Bununla da kalmadılar, Türkiye’yi maalesef uyuşturucu kaçakçılığıyla cari açığını kapattığı iftirasını attılar.

* AK Parti iktidarı uyuşturucu ile mücadele noktasında temayüz etmiş olan bir iktidardır. Şu anda yüzlerce insan uyuşturucudan içeride. Uyuşturucu ticaretinden değil. Sen şu an uyuşturucu baronlarına zemin hazırlıyorsun. Zaten senin içinde kuru sulu içenler var, bunlar ortada.

* Bunlar millet ittifakı diyerek, millete ihanet ediyorlar. Onun adı millet değil, illet ya da zillet. Yakında zillet ittifakı dağılacak, ömrü fazla uzun değil onların, olmaz da.

* (CHP’li vekillerin Yalova’daki bir davada mahkeme heyetine tepki göstermesi) Bunlar ahlaksızlığın en güzel örneği. Bay Kemal bunları savunuyor. Adalet Bakanlığı şu an takibatı yapıyor. Ama ben bu konuda daha ileri bir adımdan yanayım. Süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir. Bunlar parlamentoyu da kirletir. Herhalde Atatürk şu anda sağ olmuş olsaydı, bunları kapının önüne koyardı. Yalova’daki mahkeme heyetinin dava açmasından yanayız. Bunun adı çamur siyasetidir. CHP’li milletvekilleri vekillik görevini teröristi savunmak olarak anlıyor. Türkiye’de bağımsız mahkemelerin bulunduğunu CHP’lilere de öğreteceğiz.