Erdoğan külliyede Hamas heyetini ağırladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş’i ve Hamas heyetini cumhurbaşkanlığı külliyesinde ağırladı.

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Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Erdoğan, Hamas’ın, ‘471 gün boyunca verdiği mücadelenin direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini’ söyledi.

Bu, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesten sonraki ilk ziyaret oldu.

Erdoğan ayrıca ‘Türkiye’nin, Gazze’deki gerçekleri anlatmayı sürdüreceğini, ateşkesin ikinci, üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini’ söyledi.

Ateşkesten sonra hem Dışişleri Bakanlığı hem de Erdoğan, süreçte bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması gerektiğini belirtmişlerdi.

Buna karşılık Trump geçtiğimiz günlerde Gazze şeridinin ‘temizlenmesi’ için Filistinlilerin Ürdün ve Mısır’a yollanmasını, bu bölgelerde Filistinliler için yeni yerleşim yerleri inşa edilmesini önermişti.

Bu öneriyi Hamas tepkiyle karşılamış, Ürdün ve Mısır ise kesin bir dille reddetmişti.