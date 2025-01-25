İsrail, 200 Filistinli esiri serbest bıraktı.

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Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasındaki esir takasının ikinci turunun tamamlandığını duyurdu.

İsrail Hapishane İdaresi, Gazze Şeridi’nden bugün serbest bırakılan dört İsrailli kadın asker esire karşılık, 120’si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esirin serbest bıraktığını duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu, Filistinli esirlerin 114’ünün işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde ve 16’sınınsa Gazze Şeridi’nde serbest bırakıldığını bildirdi.

Ömür boyu hapis cezası alan mahkum 70 esirse anlaşma nedeniyle Mısır’a geçti.

Gazze’deki dört İsrailli esir sağlık kontrolünden geçirilip İsrail güçleri tarafından teslim alındı. Daha sonra Filistinli esirler Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne ait konvoylarla Filistin İsrail hapishanelerinden çıkarıldı.

Ramallah’ta belediyeye ait bir tesiste sağlık kontrolleri yapılan Filistinli esirlerin büyük çoğunluğunun zayıfladığı ve bazılarının da yürümekte zorlandığı fark edildi.

İsrail’in güneyindeki Ketziot Hapishanesi’nden serbest bırakılan 86 Filistinli esirin 16’sı İsrail’den Gazze’ye açılan Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne ulaştı.

İsrail basınının aktardığına göre Ketziot Hapishanesi’nden serbest bırakılan 70 esirse Mısır’a geçti.

İki ülkenin de kabul ettiği Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar Türkiye saati itibariyle 12:15’te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk turunda Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 19 Ocak’ta anlaşmanın birinci aşamasında üç İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Buna karşılık İsrail de Batı Şeria’daki Ofer Askeri Cezaevi’nde bulunan 90 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.