Hamas dört İsrailli rehineyi daha serbest bıraktı

Hamas rehine takası ve ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’deki dört İsrailli kadın rehineyi daha serbest bıraktı.

Fotoğraflar: AA

İsrailli rehinelerin teslim edileceği Gazze’deki Filistin Meydanı’nda sabah binlerce Filistinli toplandı.

Kassam Tugayları ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri takas evraklarını meydandaki sahnede imzaladı.

Üzerlerinde askeri üniforma ve boyunlarına asılı yaka kartlarıyla sahneye çıkan dört İsrailli kadın esir asker, burada bekleyen Filistinlileri selamladı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne ait İsrailli askerleri taşıyan konvoy, meydandan ayrılarak askerlerin İsrail’e teslim edileceği noktaya doğru hareket etti.

Hamas anlaşmanın birinci aşamasında 19 Ocak’ta üç İsrailli kadın rehineyi serbest bırakmış, buna karşılık İsrail hapishanede tutulan 90 Filistinliyi salıvermişti.

Takas sırasında Filistin Meydanı’na Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Tugayları mensupları konuşlandırıldı.

İsraillilerin Tel Aviv’de bekleyişi

İsrailli rehine yakınları ve onları destekleyen binlerce İsrailli de, Tel Aviv’de ‘Rehineler Meydanı’ olarak bilinen alanda toplandı.

İsrail’de yasaklı olan Al Jazeera’nin rehine değişimine ilişkin görüntüleri, yerel kanallar aracılığıyla dev ekranlardan heyecanla bekleyen kalabalık tarafından izlendi.

Platformda Kızılhaç ekipleriyle Hamas mensupları arasında imzaların atılması ve rehinelerin Kızılhaç araçlarına bindirilmesinin ardından meydanda toplanan kalabalık sevinç gösterisinde bulundu.

Tel Aviv 200 Filistinliyi serbest bırakacak: Aralarında kimler var?

19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının kapsamındaki ikinci esir takasında Tel Aviv’in de 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması öngörülüyor.

Her İsrailli kadın asker karşılığında 50 Filistinli salıverilecek. Bunların 30’u müebbet, 20’siyse ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşacak.

İsrail devlet televizyonu KAN, müebbet hapis cezasına çarptırılan bir grup Filistinli tutuklunun isimleri paylaştı. O kişiler arasında Zekeriya Zubeydi, Ahmed Bergusi, Vail Kasım ve Mahmud Atallah var.

Fetih Hareketi’nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi, 2021’de İsrail hapishanesinden firar ettikten sonra yakalanan altı Filistinliden biri.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinden, El Aksa Şehitleri Tugayları yetkililerinden Ahmed Bergusi’yse 2002’de tutuklandı, 13 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vail Kasım da ‘Silvan Hücresi’ olarak adlandırılan örgüt kapsamında İsrail hedeflerine yönelik birçok saldırı düzenlemekle suçlandı. 2002’de tutuklanan Kasım, üç bin yıldan fazla hapse hükmedildi.

Mahmud Atallah’sa İsrail’le işbirliği yapmakla suçlanan Filistinli birini öldürmekten müebbet hapis ve ayrıca 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



