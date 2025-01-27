Ürdün, Trump'ın teklifini 'reddetti': Filistin, Filistinlilerindir

Ürdün, ABD Başkanı Donald Trump’ın teklifini reddetti: “Ürdün Ürdünlülerin, Filistin’se Filistinlilerindir.”

Eymen es-Safedi. Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, ‘bölgenin temizlenmesi’ için Gazze’deki Filistinlilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini önermişti.

Trump, başkanlık uçağında Ürdün Kralı II. Abdullah’la görüşmesine dair bilgi vermiş ve şöyle dediğini söylemişti:

“Daha çok Filistinliyi almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi gerçekten darmadağın durumda.”

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine ‘yerleştirilmesi’ teklifine ilişkin Meclis’te konuştu:

“Kral Abdullah şunu defalarca söyledi: Ürdün Ürdünlülerin, Filistin ise Filistinlilerindir.

Filistin sorununun çözümü Filistin topraklarındadır. Nitekim alternatif vatan söylemini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bütün gücümüzle buna karşı koymaya devam edeceğiz.”

Ürdün, Trump’ın bir önceki döneminde de gündeme gelen ‘Ürdün’ün Filistinliler için alternatif vatan haline getirilmesi‘ planını tümüyle reddediyor.